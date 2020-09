Wie die staatliche ägyptische "Ahramonline', das Online-Portal der 1875 gegründeten und damit ältesten Nachrichtenagentur der arabischen Welt, am Wochenende berichtet, haben Jihadisten in den Goldminen Burkina Fasos seit dem Jahr 2016 Gold im Wert von rund 140 Mio. US-Dollar geraubt. Sie bezieht sich dabei auf einen Report der Regierung Burkina Fasos.Die Goldminen in Burkina Faso erscheint als zunehmend lebenswichtig für den westafrikanischen Binnenstaat. Einst verließ man sich auf den Export von Baumwolle als Devisenquelle. Doch die geringen Verarbeitungskapazitäten und die fallenden Agrarrohstoffpreise verringern die Bedeutung für die Einnahme von Devisen.Das neue Allzeithoch des Goldes hat jedoch nicht nur die Rolle des Goldes für die Devisenreserven Burkina Fasos deutlich erhöht, sondern auch die Begehrlichkeiten in alle Richtungen verstärkt.

