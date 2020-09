Ein weiterer hässlicher Tag an der Wall Street: Gewinnmitnahmen auf breiter Front setzten den führenden Aktienindizes in New York heftig zu und führten zu Verlusten wie zuletzt im Juni. Wenige Titel vermochten sich dem Abwärtssog zu entziehen - die dafür richtig.Der Dow Jones beendete den Handelstag 632 Punkte (-2,3%) niedriger bei 27.500 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 2,8 Prozent und der Nasdaq Composite weitere 4,1 Prozent. Der heutige Verkauf war weitgehend eine Fortsetzung der letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...