Der Sack Reis ist nun von der Karre gefallen und schon fast wie in einem guten Alarm für Cobra 11 Streifen mit einer gigantischen Explosionswolke in die Luft gegangen. Die Aufwärtsbemühungen direkt ausgekontert spielt unser Dax nun mit dem Feuer und so ganz ungefährlich sieht das nicht aus… Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 13800, ...

