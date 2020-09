Medienmitteilung

Niederweningen, 9. September 2020

Übernahme von Spoutvac stärkt die führende Marktstellung von Bucher Municipal in Ozeanien

Bucher Municipal, eine Division von Bucher Industries, übernimmt den führenden lokalen Hersteller von Fahrzeugen und Ausrüstung für die Kanalreinigung in Australien. Mit dieser Akquisition ergänzt Bucher Municipal die Produktpalette für den ozeanischen Markt.

Spoutvac ist Australiens grösster Hersteller von spezialisierten industriellen Kanalreinigungsfahrzeugen und Saugbaggern sowie Händler von Ausrüstung und Zubehör. Das privat gehaltene Unternehmen mit Standort in Bendigo, nordwestlich von Melbourne, verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung. Im Geschäftsjahr, das im Juni 2020 endete, generierte Spoutvac einen Umsatz von mehr als AUD 25 Mio.

Bucher Municipal ist Marktführer für Kehrfahrzeuge, Müllsammelfahrzeuge und Müllpresscontainer in Ozeanien. Mit der Akquisition von Spoutvac und der damit einhergehenden Ergänzung der bestehenden Produktpalette erwartet die Division ein weiteres Umsatzwachstum in dieser Region. Kunden können zukünftig noch besser bedient werden, da neu das gesamte Produktportfolio über die etablierte Bucher Municipal Vertriebs- und Serviceorganisation angeboten wird.

Die Division wird das gesamte operative Geschäft von Spoutvac in ihre australische Organisation integrieren und allen 35 Mitarbeitenden eine Stelle anbieten. Mit der Beibehaltung des bisherigen Führungsteams und dem Verbleib des Standorts in Bendigo ist für Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende Kontinuität gewährleistet.

Bucher Municipal ist ein führender Anbieter von Fahrzeugen und Ausrüstung für Reinigungs- und Räumungsarbeiten auf öffentlichen und privaten Verkehrsflächen. Das Angebot umfasst Kehrfahrzeuge sowie Fahrzeuge und Maschinen für Kanalreinigung, Winterdienst und Müllentsorgung. Ergänzt wird das Produktangebot durch digitale Dienstleistungen. Produktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, Italien, Dänemark, Lettland, Russland, Australien, China und Südkorea.

