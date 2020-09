09.09.2020 - NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) lieferte Gestern den erhofften Mega-Deal: General Motors wird 2 Mrd. USD in eine 11% Beteiligung an NIKOLA investieren - über eine Kapitalerhöhung, die NIKOLA's Finanzierung absichert. Und damit wird gleichzeitig die dritte Aufgabe, die sich Trevor Milton für dieses Jahr vornahm, leichter. Zur Erinnerung: 1. Aufgabe: Landmarkorder für NIKOLA's Trucks - erledigt durch Milliardenorder für 2.500 Müllfahrzeuge plus Option auf weitere 2.500 am 09.08.2020. Zweitens: Benennung des Produzenten des BADGER - erledigt seit dem 08.09.2020: GM, gleich nochmals ...

