...in den Tesla-Konkurrenten für Lkw-Technik auf der Grundlage der Brennstoffzelle. Das gilt als sensationelle Entscheidung. Eine Dame versucht es - Mary Barra. Die Chefin von General Motors verändert damit die technischen Konditionen im amerikanischen Lkw-Geschäft. GM + 8 %, Nikola + 21 % (intraday) und wie stellt man sich auf? Das lesen Sie in der AB-Daily.



