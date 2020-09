Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Der Autogipfel mit Regierungs- und Branchenvertretern hat keine Beschlüsse gefasst, will aber in Arbeitsgruppen weitere Hilfen für die angeschlagene Schlüsselindustrie prüfen, der Pharmakonzern AstraZeneca setzt Spätstudien an seinem...

Den vollständigen Artikel lesen ...