09.09.2020 - Die BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) arbeitet derzeit die Studie in der abschließenden Stufe2/3 mit rund 30.000 Probanden ab - bisher rund 25.000 Probanden geimpft. CureVac N.V (ISIN:NL0015436031) sollte bald die Ergebnisse der klinischen Studien der ersten Phase liefern und jetzt die Nachricht: AstraZeneca stoppt vorerst die Phase 3 Studie ihres Corona-Impfstoffes. Ein Patient zeigt "schwere Nebenwirkungen". Bisher schien man bei AstraZeneca (gemeinsam mit einem Oxford-Team) mit den bereits seit Ende Juni laufenden Phase 3 Studien ( in Brasilien, seit September auch in den USA) einer ...

