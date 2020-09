The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.09.2020Aktien1 GB00BMCZLK30 Kooth PLC2 US3498531017 Forward Air Corp.3 CA45674L1031 Inflection Resources Ltd.4 US74275G1076 Priority Technology Holdings Inc.5 GB00BD3VDH82 VivoPower International PLC6 CAC010971017 Alaris Equity Partners Income Trust7 US4858371085 Kaspien Holdings IncAnleihen/ETF & ETP1 DE000A289PC3 DZ HYP AG2 XS2010043904 Armenien, Republik3 USP48864AQ80 Barbados4 XS1891571348 China5 XS1891574441 China6 XS2084424493 China7 XS2084425110 China8 XS2084425623 China9 XS2213949337 CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 110 XS0880597603 Dubai DOF Sukuk Ltd.11 USP01012CA29 El Salvador12 XS1586385178 Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi13 XS1141043296 Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi14 XS1313779081 Kamerun15 XS1881581968 KSA Sukuk Ltd.16 XS2072816114 KSA Sukuk Ltd.17 LU2228213398 Luxemburg, Großherzogtum18 XS1910828182 Nigeria19 XS1799523276 Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C20 XS1299811486 Pakistan21 XS1267081575 Sambia22 XS1936302865 Saudi-Arabien23 XS1936302949 Saudi-Arabien24 XS1496463297 Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.25 XS1917720911 Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.26 US65562QBP90 Nordic Investment Bank27 XS2228112954 Sabic Capital I B.V.28 XS2228113762 Sabic Capital I B.V.29 FR0013534278 APRR30 XS1475046675 BMW Finance N.V.31 DE000DK0XTR8 DekaBank Deutsche Girozentrale32 DE000DK0XTS6 DekaBank Deutsche Girozentrale33 IE00BMQ5Y557 Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF - EUR34 IE00BFMKQC67 Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF - USD35 IE00BL58LJ19 Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - USD36 IE00BM97MR69 Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF - USD