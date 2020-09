DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Scout24 AG: Scout24 will bis 2025 klimaneutral sein



09.09.2020 / 09:00

Scout24 will bis 2025 klimaneutral sein Treibhausgasemissionen sollen um 60 Prozent reduziert werden

Verbleibende Emissionen werden kompensiert

Unternehmen etabliert eigenes Nachhaltigkeits-Komitee München / Berlin, 09. September 2020 - Scout24 hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 klimaneutral zu werden. Bis dahin will das Digitalunternehmen seine Treibhausgasemissionen um rund 60 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2018 reduzieren. 2020 hat das Unternehmen bereits rund 30 Prozent an Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2018 eingespart, vor allem durch eine Reduzierung des Energieverbrauchs sowie die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energien. Unvermeidbare CO 2 -Emissionen wird Scout24 ab 2025 durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten kompensieren. "Auch wenn Scout24 als Digitalunternehmen nicht im produzierenden Sektor mit großem Ressourceneinsatz und komplexen Lieferketten tätig ist, sind wir uns der ökologischen Verantwortung bewusst. Daher haben wir für 2020 unsere Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima zu einem Fokusthema gemacht und uns ambitionierte Ziele gesetzt. Um bis 2025 klimaneutral zu werden, lautet unser Ansatz: vermeiden, reduzieren, kompensieren," sagt Tobias Hartmann, CEO der Scout24 AG. Aktionsplan zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen

Um klimaneutral zu werden, hat Scout24 einen Aktionsplan mit zahlreichen Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen aufgesetzt. Unter anderem wird das Unternehmen seine Reiserichtlinie anpassen, um Flüge für Geschäftsreisen zu vermeiden und Termine noch fokussierter digital abzuhalten. Zudem wird Scout24 auf klimaneutralere Druckerzeugnisse zurückgreifen und auf einen nachhaltigen und schonenden Ressourcen-Verbrauch in ihren Büros achten. Neues Berliner Bürogebäude mit höchsten Nachhaltigkeitsstandards

Zu einer weiteren Reduzierung des Ressourcenverbrauchs wird auch das neue Berliner Bürogebäude für bis zu 800 Mitarbeiter beitragen, in das Scout24 im November 2020 einziehen wird. Mit der ökologisch nachhaltigen Bauweise und Energieeffizienz entspricht das Gebäude höchsten Nachhaltigkeitsstandards und soll nach dem Platin-Standard von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert werden.



Gründung eines Nachhaltigkeits-Komitees

Scout24 verfolgt einen integrierten Nachhaltigkeitsansatz, der soziale, ökologische und ökonomische Aspekte miteinander verbindet. Die Klimastrategie ist der erste Teil eines umfassenden Nachhaltigkeitsprogramms, das Scout24 2020 angestoßen hat. In einem nächsten Schritt wird Scout24 im Oktober 2020 ein eigenes Nachhaltigkeits-Komitee gründen. Die Aufgabe des Gremiums unter der Leitung von CEO Tobias Hartmann ist es, konkrete Nachhaltigkeits-Ziele und Maßnahmen für die einzelnen Unternehmensbereiche zu definieren, um das Thema noch stärker in alle Unternehmensbereiche zu integrieren.

Head of Investor Relations

Tel.: +49 89 44456 3278

E-Mail: ir@scout24.com

