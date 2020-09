Die nur 174 x 60 x 36,5 mm große EtherCAT-Box kann in beliebiger Einbaulage in Standard-Seitenprofilen am Förderbandrahmen montiert werden. Sie erfordert keine zusätzliche Schutzabdeckung, was zusätzlich Bauraum einspart. Spannungsversorgung und EtherCAT-Kommunikation erfolgen über nur eine Leitung mit einem B23-ENP-Hybridsteckverbinder (28 A/45 °C Stromtragfähigkeit). Die I/O-Box hat zwei Ausgänge mit integriertem Motion-Controller für den direkten ...

