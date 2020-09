Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue Benchmarks für die Innovation, Leistungsfähigkeit, den Luxus und die Nachhaltigkeit von Elektrofahrzeugen imLucid Air verfügbar, wobei die günstigsten Modelle für unter 80.000$ erhältlich sindLucid Motors, das danach strebt mit seinen fortschrittlichen Luxus-Elektrofahrzeugen neue Standards im nachhaltigen Personentransport zu setzen, enthüllte heute in einer internationalen Websendung aus dem Hauptsitz des Unternehmens im Silicon Valley die Produktionsdetails für das mit Spannung erwartete Lucid Air. Die Auslieferung dieser rein elektrisch betriebenen Oberklasse-Limousine, die bereits in den Segmenten Elektrofahrzeuge und Luxus in wichtigen Bereichen in Bezug auf Leistung, Effizienz und Design neue Branchenbenchmarks gesetzt hat, wird im Frühjahr 2021 beginnen."Lucid Motors strebt danach, das Elektroauto zu verbessern und damit dazu beizutragen, der gesamten Branche zu einer schnelleren Annahme nachhaltiger Mobilität zu verhelfen. Das Ziel dieses unermüdlichen Ansatzes, das weltweit fortschrittlichste Elektrofahrzeug zu schaffen, soll durch den nachhaltigen, emissionsfreien Personentransport der gesamten Menschheit von Nutzen sein und außerdem neue Kunden in die Welt der Elektrofahrzeuge locken", sagte Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid Motors. "Mit dem Lucid Air haben wir ein glorreiches Auto für die gesamte Branche geschaffen, das die Fortschritte aufzeigt, die Möglich sind, indem man an die Grenzen der Technologie der Elektrofahrzeuge geht und Leistung auf ein neues Niveau hebt."Nutzung von Platz zur Schaffung des AirDas Lucid Air ist das Ergebnis eines revolutionären Ansatzes bei der Automobilverpackung, dem so genannten Lucid Space Concept, der sich die Miniaturisierung des Lucid-eigenen Antriebsstrangs für Elektrofahrzeuge zunutze macht, um den Fahrzeuginnenraum zu optimieren. Das Konzept konzentriert sich auf die Architektur der Lucid Electric Advanced Platform (LEAP), auf deren Grundlage das Lucid Air und zukünftige Lucid-Fahrzeuge gebaut werden. Hierbei handelt es sich um einen ganzheitlichen Clean-Sheet-Ansatz den fortschrittlichen Bau von Elektrofahrzeugen ohne die Zuhilfenahme bestehender Lösungen "von der Stange", die man so häufig bei den Elektrofahrzeugen von alteingesessenen Automobilherstellern sieht.Indem gleichzeitig kleinere und doch stärkere Elektromotoren produziert und die Anordnung des gesamten elektrischen Antriebsstrangs drastisch verbessert wird, ist Lucid in der Lage, den so gewonnenen Platz für die Insassen und deren Komfort zu verwenden. Dies erweitert die Philosophie der Hypereffizienz, die in jeder Facette des Lucid Air zu finden ist, von der Energie- bis hin zur Flächeneffizienz und liefert eine noch nie da gewesene Kombination aus Reichweite, Praktikabilität, Leistung und Luxus.Das Space Concept trägt auch zu den leicht anderen und modernen Proportionen für das Lucid Air bei, ohne dass man sich auf traditionelle Eigenschaften im Automobildesign verlässt und stattdessen ein hübsches Auto liefert, das auf der Straße absolut unverkennbar ist."Als wir uns bei Lucid Motors auf diesen Weg gemacht und mit dem Lucid Air die Entwicklung unseres ersten Fahrzeugs begonnen haben, haben wir uns geweigert, Kompromisse einzugehen. Die Entscheidung, dass wir alle Facetten von Leistung, Innovation und Luxus verfolgen wollen, ist ganz am Anfang gefallen", sagte Derek Jenkins, VP of Design von Lucid Motors. "Das Ergebnis dessen ist, dass wir das beste Auto der Welt bauen. Die Zahlen sprechen einfach für sich. Außerdem haben wir all das geschafft, ohne beim Lucid Air an Schönheit einzubüßen, wobei es sich um das erste Beispiel eines neu geschaffenen Fahrzeugs handelt, bei dem die gesamte designerische Freiheit eingesetzt wird, die in einer Architektur für Elektrofahrzeuge verfügbar ist."Ein inspirierter BundesstaatIn Anlehnung an Kalifornien, findet sich der Geist dieses Bundesstaates nicht nur in allen Produkten von Lucid Motors, sondern auch den Einzelhandels- und digitalen Erfahrungen, die die Marke schafft. Wie der Name schon sagt, ist Lucid davon inspiriert, die Dinge anders zu sehen und dieses Träume wahr werden zu lassen. Dies wird im Motto "Dream Ahead" der Marke zusammengefasst, wobei es sich auch um die Vision des Unternehmens handelt, den Status quo abzulehnen und stets bis an die Grenzen der Technologie des Bereichs Elektrofahrzeuge zu gehen."Die Marke Lucid wurde mit einer progressiven, Post-Luxus-Einstellung geschaffen, die sich besonders gut dafür eignet, sich an die sich schnell verändernden Bedürfnisse der fortschrittlichsten Käufer anzupassen. Wir sind auf dem Weg in eine Zukunft, in der bewusste Verbraucher Nachhaltigkeit, fortschrittliches Design und technische Innovation für genau so wichtig erachten wie eher traditionelle Luxuswerte der Qualität und Handwerkskunst", sagte Jenkins. "Wir sind der Auffassung, dass sich Lucid bei einem Wandel der Verbraucherpräferenzen hin zu neuen Marken, die direkte Beziehungen und Produkte mit einem gänzlich neuen Niveau an Technologie, Leistung und Design bieten, an vorderster Front befindet."Setzen neuer Standards auf allen Ebenen:Rekordverdächtige Leistung und ReichweiteMit einer Leistung von bis zu 1.080 PS in einer doppelmotorigen Allradantrieb-Architektur ist das Lucid Air in der Lage, eine Viertelmeilenzeit von bis zu 9,9 Sekunden auf konsistenter, wiederholbarer Basis zu erzielen. Bislang ist es die einzige Elektrolimousine, die in der Lage ist, Viertelmeilenzeiten von unter 10 Sekunden zu erreichen. Die Leistung des Lucid Air wird durch eine verfügbare Langstreckenfähigkeit ergänzt, die mit einer einzigen Ladung eine geschätzte EPA-Reichweite von bis zu 832 Kilometern erreicht.Am schnellsten ladendes Elektrofahrzeug der WeltBei seiner Markteinführung wird das Lucid Air auch das Elektrofahrzeug mit der schnellsten Aufladung sein, das es jemals gab und in der Lage sein, mit dem Äquivalent von bis zu 32 Kilometern pro Minute zu laden, wenn es an ein Gleichstrom-Schnellladenetzwerk angeschlossen wird. Wenn Besitzer eines Lucid Air sein Fahrzeug unter realen Bedingungen auf der Straße lädt, kann dies mit einer Ladung von nur 20 Minuten eine Reichweite von 480 Kilometern bedeuten.Rennerprobte Akku-Packs für ElektrofahrzeugeLucid Motors schöpfte aus einer 10-jährigen Erfahrung und über 32 Millionen gefahrenen Testkilometern unter realen Bedingungen, als das Unternehmen sein 113kWh-Akku-Pack mit erweiterter Reichweite entwickelte. Die rennerprobte Akkutechnologie von Lucid, die im weltweit führenden Rennwettbewerb für Elektrofahrzeuge weiterentwickelt wurde, zeichnet sich durch ein maßgeschneidertes Batterie-Management-System (BMS), eine clevere Akkuzellenverpackung und eine Energiedichte auf Weltklasseniveau aus.Klassenführender Innenraum und größter vorderer KofferraumDurch die exklusive Space-Concept-Philosophie von Lucid bietet das Lucid Air ein großräumiges Interieur der Oberklasse während gleichzeitig die agilen und sportlichen Aspekte einer Limousine erhalten bleiben. Durch diesen Ansatz entsteht außerdem der größte bisher da gewesene vordere Kofferraum bei einem Elektrofahrzeug und ein unglaubliches zweistufiges Stauvolumen im Front- und Heckbereich des Fahrzeugs.Das aerodynamischste Oberklasse-Auto der WeltDas Lucid Air ist das aeroeffizienteste Oberklasse-Auto der Welt, wobei Test in Windshears fortschrittlichem Windkanal mit sich bewegender Fahrbahn einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,21 bestätigten.Fortschrittliche Glas-Cockpit-Displays in Kombination mit taktilen physischen BedienelementenDas Interieur des Lucid Air steht für eine Revolution in der Art und Weise, wie Freiform-Displays der nächsten Generation elegant in die Design-Architektur des Innenraums integriert werden und eine schöne und nahtlose Art der Interaktion mit der Fahrzeugsoftware und der Benutzeroberfläche mit dem Menschen im Fokus bieten. Vor dem Fahrer befindet sich ein Glass-Cockpit-5K-Display mit 34 Zoll, das über dem Armaturenbrett "schwebt" und somit zur leichten und luftigen Atmosphäre des Innenraums beiträgt. Des Weiteren befindet sich ein einziehbares, zentrales Pilot-Panel in Griffweite für den Fahrer und den Beifahrer, was für eine verbesserte Kontrolle über die Systeme und Funktionen des Fahrzeugs sorgt. Zur Ergänzung der digitalen Anzeigen sind mehrere hochgradig taktile, präzisionsgefräste physische Bedienelemente vorhanden, darunter gerippte Turbinen für Lenkradfunktionen, eine Lautstärkereglerrolle und Kippschalter mit einer Legierung zur Feineinstellung der Klimaanlage.Das nächste ADAS-LevelDas Fahrerassistenzsystem (ADAS) des Lucid Air, das Lucid DreamDrive, ist die erste Plattform ihrer Art, die die umfassendste Kombination von Sensorenmit einem hochmodernen Fahrerüberwachungssystem (DMS) kombiniert. Hierbei handelt es sich in der Lucid Air Dream Edition um Serienausstattung. Hierbei handelt es sich um das erste System seiner Art, das über 32 Sensoren, Sichtabdeckung, Radar und Ultraschall und das weltweit erste, hochauflösende LIDAR in einem Elektrofahrzeug verfügt, die alle neben dem serienmäßigen DMS und der geozentrierten HD-Kartierung arbeiten, um einen möglichst sicheren Ansatz für Fahrerassistenztechnologien der Stufen 2 und 3 zu bieten.Fortschrittlichste Beleuchtungstechnologie der WeltDie Scheinwerfer von Lucid Air sind ein wahrhaft revolutionäres Mikrolinsen-Array-System, das aus buchstäblich Tausenden von "Lichtkanälen" besteht. Diese Technologie wurde vollständig im eigenen Haus entwickelt und bietet das hellste, präziseste und fortschrittlichste Beleuchtungssystem aller Zeiten. Eine digitale Steuerung der Lichtrichtung durch digitales Umschalten der Lichtkanäle in verschiedene Richtungen ist möglich, wodurch die die Sichtbarkeit revolutioniert und die Sicherheit erhöht werden.Native Integration der Alexa-Spracherkennung im Lucid AirLucid hat mit Amazon zusammengearbeitet, um im Lucid Air eine direkte, fortschrittlich, fest verbaute Alexa-Spracherkennung zu bieten. Hierdurch haben Fahrer und Beifahrer die Möglichkeit, unterwegs auf das vollständige Alexa-Erlebnis zuzugreifen - u. a. auf Navigation, Anrufe, Medien-Streaming, Smart-Home-Steuerung und das Hinzufügen von Produkten zu einem Warenkorb oder einer To-do-Liste - während die Augen auf die Straße gerichtet und die Hände am Steuer bleiben. Die Implementierung von Alexa im Lucid bietet auch eine erweiterte Reihe lokalisierter Fahrzeugkontrollfunktionen im Lucid Air, u. a. Heizung, Lüftung und Klima - und all das mit einer einfachen Spracheingabe. Bei der Verwendung von Alexa durch den Fahrer erhält dieser über das Glass-Cockpit-Display des Lucid Air außerdem visuelle Unterstützung für Befehle. Die verfügbaren Funktionen werden nach und nach über im Lucid integrierte Over-the-Air-(OTA)-Updates erweitert.Ein Traum wird wahrDas Lucid Air wird zunächst in Nordamerika in vier Modellreihen verfügbar sein:- Das Air, das als Ausgangsmodell der Reihe dient, wird ab 2022 für unter 80.000 $ (72.500 $ nach Abzug der US-Bundessteuergutschrift)* verfügbar sein- Das Air-Touring-Modell mit guter Ausstattung wird ab Ende 2021 ab 95.000 $ (87.500 $ nach Abzug der US-Bundessteuergutschrift)* verfügbar sein- Das Modell Air-Grand-Touring mit sehr guter Ausstattung wird ab Mitte 2021 ab 139.000 $ (131.500 $ nach Abzug der US-Bundessteuergutschrift)* verfügbar sein- Das Air-Touring-Modell mit Vollausstattung wird ab Frühjahr 2021 ab 169.000 $ (161.500 $ nach Abzug der US-Bundessteuergutschrift)* verfügbar sein Dream EditionDie Lucid Air Dream Edition verfügt über eine einzigartige Kombination der Eigenschaften und Technologie von Lucid und kombiniert eine unglaubliche Leistung mit einer herausragenden Reichweite. Die Elektrolimousine der Oberklasse mit 1.080 PS wird in den Farben Stellar White, Infinite Black oder einem Eureka-Gold-Finish, das es nur in der Dream Edition geben wird, verfügbar sein.. Jede Farbe wird mit einem exklusiven Innenausstattungspake mit dem Thema "Santa Monica" geliefert, einschließlich einer durchgehenden Nappa-Narben-Brücke aus Wehrleder und versilberten Eukalyptusholz-Akzenten. Die Dream Edition wird außerdem über das einzigartige 21-Zoll-Raddesign "AeroDream" verfügen das durch spezielle Plaketten und Zierleisten, die ihre Position als limitierte Halo-Edition des Lucid Air betonen wird.Die Touring und Grand Touring EditionenDas Herzstück der Lucid-Air-Reihe sind die Modelle Air Touring und Air Grand Touring die jeweils über 620 bzw. 800 PS verfügen. Das Modell Air Grand Touring wird über eine Reichweite verfügen, die dem geschätzten EPA-Rating von 832 km, das kürzlich bekannt gegeben wurde, entsprechen wird. Die vollständigen Details der verfügbaren Konfigurationen und alle Modelle des Air finden Sie auf der Website von Lucid Motors.VerfügbarkeitReservierungen können ab sofort von Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in ausgewählten Ländern Europas und des Nahen Ostens getätigt werden. Kaufinteressenten haben die Möglichkeit das Lucid Air zu reservieren. Hierfür wird eine erstattungsfähige Kaution von 1.000 $ für bzw. von 7.500 $ für die limitierte Dream Edition fällig. Die Oberklasse-Limousine wird auch in den 20 Lucid Studios und Service Centers verfügbar sein, die bis Ende 2021 in der Region Nordamerika eröffnen sollen. Die Marktlieferdaten für die Märkte in Europa und im Nahen Osten sowie die Preise, Verkaufs- und Service-Center-Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Die Produktion in Fabrik von Lucid Motors in Casa Grande in Arizona wird in den kommenden Monaten aufgenommen werden, wobei die Auslieferungen des Lucid Air an Kunden in der Region Nordamerika im Frühjahr 2021 beginnen sollen.Die Lucid-Air-Reihe 2021 auf einen BlickWeitere Versionen des Lucid Air und neue Modelle von Lucid werden zu einem späteren Zeitpunkt geteilt werden, während die aktuell geplanten Lucid-Air-Modelle über die folgenden technischen Details verfügen werden:Modell Preis ca. EPA-R PS Leistung (ca.) Laden (bis zu) Verfü(US-Dollar) eichweite gbark(bis zu) eitGrund Abzgl. 0-60 1/4 Meil Höchstgesc Kilometer/ZeitS Höchstepreis Steuerg (sek. e(sek.)/ hwindigkei chnellladenGlei Ladegesutschri ) Geschwin t(km/h) chstrom chwindift digkeit( gkeitkm/h)Air unter 72.500$ wird noch wird wird wird wird noch 480/20 Minuten 1931 202280.00 angekündi noch noch noch ang angekündig km/h0$ gt angek angek ekündigt tündig ündigt tAir 95.00 87.500 653** 620 3,2 11,4 / 250 480/20 Minuten 1931 4. QuTouring 0 $ $* 198 km/h artal2021AirGran 139.0 131.500 832** 800 3 10.8 / 270 480/20 Minuten 1931 2. QudTourin 00 $ $* 214 km/h artalg 2021Air 169.0 161.500 748 (21"A 1.080 2,5 9.9 / 270 480/20 Minuten 1931 2. QuDream 00 $ $* eroDream- 232 km/h artalEdition Felgen); 2021503(19"-Felgen)*Factoring in potentiellen US-Steuergutschriften i. H. v. 7.500 $**mit 19"-AeroRange-Felgen- /-ReifenpaketInformationen zu Lucid MotorsLucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Verkehrsmittel einzuführen, indem das Unternehmen die faszinierendsten Elektrofahrzeuge schafft, in deren Mittelpunkt die menschliche Erfahrung steht. Das Lucid Air, bei dem es sich um das erste Fahrzeug des Unternehmens handelt, ist eine topmoderne Oberklasse-Limousine mit einem durch Kalifornien inspirierten Design, das durch eine rennerprobte Technologie unterstützt wird. Mit einem Innenraum der Oberklasse und einem äußeren Eindruck eines Mittelklassewagens ist das Air in der Lage, eine geschätzte EPA-Reichweite von über 800 km und eine Geschwindigkeit von 0-100 km/h in unter 2,5 Sekunden zu erreichen. 