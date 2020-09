Am Mittwoch legt der deutsche Aktienmarkt nach dem schwachen Vortag zum Auftakt marginal zu.Der DAX startet 0,06 Prozent höher bei 12.990,52 Punkten. Am Vortag hatte der erneute Ausverkauf bei US-Technologiewerten und die Angst vor einem "No Deal"-Brexit den deutschen Leitindex noch deutlicher belastet. "Bisher gibt es keine Antwort auf die aktuell am häufigsten gestellte Frage: Es bleibt offen, ob wir uns in einer normalen Korrektur befinden oder am Auftakt des zweiten großen sell-offs ...

