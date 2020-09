Der Ausverkauf an der Wall Street hat den Börsianern schmerzhaft vor Augen geführt, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Die Kursverluste der Big Techs in den vergangenen drei Tagen belaufen sich auf über eine Billion Dollar. Amazon verlor exakt 191 Milliarden Dollar Börsenwert. Dabei riss der von März an gültige Aufwärtstrend."Der jüngste Ausverkauf ist unverändert eine Korrektur, ein Rückfall war nahezu unvermeidlich geworden", so Mathieu Savary, Analyst bei BCA Research. Zuvor war es, von ...

