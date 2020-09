Unterföhring (ots) - Prime Time gewonnen: Der Start der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" überzeugt am Dienstagabend mit sehr guten 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den jüngeren Zuschauern (14-39 J.) verfolgen starke 17,3 Prozent den Sieg von ProSieben.ProSieben gewinnt die Prime Time und die Show: Joko & Klaas verlieren die Auftaktfolge gegen ihren Arbeitgeber und müssen sich deshalb mit einem kompletten Relaunch ihrer Show für die nächste Folge anfreunden. Kommenden Dienstag (15. September, 20:15 Uhr) heißt es: Willkommen bei "Not & Elend gegen ProSieben"."Not & Elend gegen ProSieben" am Dienstag, 15. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: NotElendvsP7Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 09.09.2020 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPhoto Producing & EditingJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4701371