Die Futures signalisieren ein überwiegend optimistisches Bild für die Börseneröffnung in Frankfurt. Der DAX-Future versucht ein Comeback nach den Abschlägen vom Dienstagnachmittag und notiert heute früh etwas mehr als 0,2 % im Plus über 12.940 Punkten. Auch die US-Futures bewegen sich überwiegend im Plus. Der S&P 500 Future steigt mehr als 0,3 % und der Nasdaq-Futures sogar mehr als 0,9 % auf mehr als 11.160 Punkte.Der deutsche Aktienmarkt zeigte am Dienstag relative Stärke. Der Verkaufsdruck an der Wall Street war sehr hoch und trotzdem sank der DAX "nur" um -1,01 % auf 12.968,33 Punkte. Die Aktien von Linde (-2,58 %), der Deutschen Bank (-2,47 %) und SAP (-2,15 %) waren die größten Verlierer. Der TecDAX war erwartungsgemäß die Benchmark mit dem größten Tagesverlust. Am Ende sank der Index auf 3.024,02 Punkte (-1,64 %) und verteidigte damit erneut die Marke von 3.000 Punkten. Sartorius (-4,77 %) und Aixtron (-3,37 %) gehörten hier zu den größten Verlierern.

