Wertpapiere des Maschinenbauers Deutz zeigen sich seit eh und je sehr konjunktursensitiv, bester Beweis stellt das abgelaufene Jahr dar, in dem der Wert wegen eines drohenden Abschwungs auf fünf Euro zurückgesetzt hatte. Dieses Niveau konnte bis zum Corona-Crash auch verteidigt werden, bis März musste die Aktie jedoch weitere Verluste auf 2,62 Euro verkraften. Seither befindet sich der Wert wieder im Aufwind und stieg bis an sein 61,8 % Fibonacci-Retracement um 4,83 Euro an. Dort wurde das Papier kurzzeitig auch durch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 ausgebremst, im gestrigen Handel gelang jedoch ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über die Widerstandszone aus den letzten Monaten, sodass nun weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt ...

