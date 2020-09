Die Syngenta-Gruppe, die vor kurzem einen erfolgreichen Start in die neue Unternehmensstruktur bekanntgeben hatte, siedelt sich im Industriepark an und hat dazu bereits vor wenigen Tagen ein Produktionsgebäude von Novartis übernommen. Nach einer Umbauphase soll die Produktion bereits im ersten Quartal 2021 beginnen. Syngenta unterhielt im Industriegebiet Schweizerhalle in Muttenz/Pratteln bereits ein Produktionsgebäude, schloss dieses allerdings 2007.

