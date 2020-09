Für einige Teile des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard gibt es etliche Interessenten, neben den Töchtern in Rumänien, Indonesien und Vietnam auch für die österreichische Gesellschaft. Laut "Kurier" (Mittwoch) sind für die in Graz ansässige Wirecard Central Eastern Europe GmbH drei ernsthafte Interessenten in der engeren Wahl."Der Verkaufsprozess ist derzeit in einer intensiven Phase und ich ...

