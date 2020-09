DJ Dropshipping mit Stern: Expertiserocks ist jetzt ausgezeichnet als Top-Service-Provider von Proven Expert

Palma de Mallorca (pts006/09.09.2020/09:00) - Expertiserocks ist jetzt Top Service Provider 2020 - verliehen wurde das Siegel von Proven Expert. Voraussetzung für diese Auszeichnung sind durchweg exzellente Kundenbewertungen - über 4,5 von 5 Sternen und mehr als 50 an der Zahl müssen erreicht werden.

Proven Expert bietet ein etabliertes Bewertungssiegel, das potenziellen Kunden einen Überblick über bisherige Kundenbewertungen eines Unternehmens verschafft. Sozusagen ein Mini-Siegel, das über Preis, Leistung und Service informiert. Das Proven-Expert-Siegel bietet der potenziellen Kundschaft so eine Orientierungshilfe. Kunden erfahren mit Proven Expert auf einen Blick, welche Bewertung das entsprechende Unternehmen in Bezug auf den Kundenservice und das Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten hat. So können Kunden die Kompetenzen des Unternehmens schnell und einfach einschätzen und anhand anderer Kundenmeinungen entscheiden, ob der Dienstleister qualitativ hochwertig ist oder nicht.

Top ausgezeichnet für Information und Angebot

Expertiserocks kann sich jetzt über die Top-Auszeichnung von Proven Expert freuen. Insbesondere im Bereich Information und Angebot konnte Expertiserocks fast die volle Punktzahl (4,91 und 4,85 Punkten von 5 Punkten) erzielen. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", so Jasmin Hoffmann, Geschäftsführerin von Expertiserocks. "Die exzellenten Bewertungen unserer Kunden geben uns das gute Gefühl, unsere Arbeit richtig zu machen und Dropshipping Interessierte optimal auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten. Das bestärkt uns darin, unsere Leistungen weiter noch weiter zu verbessern und auszubauen. Aktuell bieten wir unseren Kunden nicht nur Online-Kurse, Print-Lehrmaterial, sondern auch schlüsselfertige Online-Shops."

Expertiserocks, ansässig in Palma de Mallorca, ist Expert-Dienstleister für E-Commerce und Dropshipping und bietet Dropshipping Interessierten übernahmebereite Dropshipping Webshops sowie eine Ausbildung zum Dropshipping Betriebswirt. Zudem ist Expertiserocks der Herausgeber des Dropshipping Magazine. Die Expertiserocks SL 2017 gegründet, Geschäftsführerin ist Jasmin Hoffmann. Hoffmann betreibt zusammen mit Geschäftspartner Fabian Siegler seit Jahrzehnten erfolgreich Dropshipping und Online-Handel. Die beiden Experten bieten sowohl Dropshipping-Einsteigern als auch Profis E-Learning-Kurse, Workshops und Beratungen an. Seit 2018 können Dropshipping-Einsteiger bei der Expertiserocks SL eine vollständige Ausbildung zum Dropshipping-Betriebswirt absolvieren - ein einzigartiges Angebot in Europa. Siegler ist außerdem Autor des Buches "Finanzielle Freiheit mit Dropshipping" (FinanzBuch Verlag).

Interessierte für Kooperationsanfragen wenden sich bitte an: jasmin@expertise.rocks

