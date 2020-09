Brüssel, Lausanne, Paris (ots) - Oncomfort, der belgische Erfinder und Marktführer in Digital SedationTM zur medikamentenfreien Schmerzlinderung und Angstlösung bei Patienten, gibt heute den Abschluss einer Finanzierung der Serie A über 10 Millionen EUR unter der Leitung zweier ebenfalls führender institutioneller Anleger bekannt: Debiopharm und Crédit Mutuel Innovation. Mit dieser Investition will Oncomfort seine innovativen digitalen Therapielösungen weiterentwickeln und seine internationale Expansion beschleunigen.Wichtige Investition zur Unterstützung der Roadmap von OncomfortOncomfort wurde 2017 gegründet und ist ein belgisches Scaleup-Unternehmen, das sich auf Digital SedationTM spezialisiert hat. Digital SedationTM ist eine vollständig neue Methode zur Schmerzlinderung und Angstlösung bei Patienten durch eine Behandlung mit klinischen erwiesenen Virtual-Reality-Sitzungen. Seit der Markteinführung des Sedakit für Digital SedationTM im Juni 2019 in Frankreich und den Benelux-Ländern wurden bereits über 30.000 Patienten vor, während und nach dem Eingriff in vielen klinischen Bereichen wie Anästhesie, Onkologie, chirurgische Radiologie, Kardiologie und Pädiatrie schmerzlindernd und angstlösend behandelt.Oncomfort hat nicht weniger als 10 Millionen Euro in eine Finanzierungsrunde der Serie A gesteckt. Mit dieser Investition möchte Oncomfort seine Digital SedationTM-Produkte weiterentwickeln und international auf dem europäischen und amerikanischen Markt expandieren. Die Investitionsrunde fand mit zwei führenden institutionellen Anlegern, dem Schweizer Unternehmen Debiopharm, und dem französischen Crédit Mutuel Innovation statt. Die Investition umfasst die fortlaufende Unterstützung der Wallonischen Region durch ihr regionales Investitionsunternehmen und die bestehenden Aktionäre. Beide institutionellen Anleger werden im neu einberufenen Firmenvorstand von Oncomfort vertreten sein."Wir stehen an einem Wendepunkt in unserer digitalen Therapie", sagt Mario Huyghe, CEO von Oncomfort. "Die medizinische Fachwelt hat die Vorteile und das Potenzial der digitalen Sedierung zur medikamentenfreien Schmerzlinderung und Angstlösung entdeckt. Virtuelle Realität hat diese digitale Therapie möglich gemacht. Bislang lag das wahre Potenzial von Oncomfort im wissenschaftlichen Nachweis seiner digitalen Sedierung und der multidisziplinären Entwicklung anhand des Know-hows von Anästhesiologen, Neurologen, Psychologen und Hypnotherapeuten. Mit dieser Serie A werden wir unsere Produktentwicklung mit einem breiter aufgestellten Planungsteam beschleunigen und in die internationale Expansion von Oncomfort investieren."Medizinische Wirksamkeit und Optimierung der Patientenerfahrung"Wir freuen uns, ein wissenschaftlich erwiesenes digitales Tool zur Unterstützung der Gesamterfahrung der Patienten gefunden zu haben, das oft unterschiedliche Schmerz- und Angstpegel abdeckt. Die Tatsache, dass fortgeschrittene Virtuelle Realität in Kombination mit Hypnotherapie und integrativen Therapietechniken zur wirksamen Sedierung von Patienten eingesetzt werden kann, ist absolut beeindruckend und bietet Patienten eine interessante neue Möglichkeit der Schmerzlinderung", erläuterte Thierry Mauvernay, Vorsitzender & Vorstandsmitglied, Debiopharm."Mit dieser Investition in Oncomfort wollen wir die Grenzen weiter verschieben und Aktionäre im Gesundheitsbereich zu der Erkenntnis ermutigen, dass wir mit digitaler Technologie so viel mehr für Patienten tun können", meinte Tanja Dowe, CEO des Debiopharm Innovation Fund.Karine Lignel, Vorsitzende von CMI, fährt fort: "Unsere Investition in die digitale Sedierungslösung von Oncomfort basiert auf dem starken Potenzial der digitalen Therapien, den speziellen Schutzrechten und dem wissenschaftlichen Nachweis, den Oncomfort in den letzten Jahren erbracht hat.""Wir waren fasziniert sowohl von dem Entwicklungsplan, mit dem wir ein echtes, funktionsfähiges medizinisches Gerät für chirurgische Eingriffe vermarkten können, als auch von der hohen Kompetenz des Teams unter der wissenschaftlichen Leitung der Mitbegründerin und Erfinderin Diane Jooris. Mit dieser langfristigen Investition verpflichten wir uns, das Team von Oncomfort dabei zu unterstützen, sein Potenzial auf dem europäischen und amerikanischen Markt zu entfalten", erläutern Delphine Cardi, Investment Director, und Tanguy Besson, Teilhaber bei Crédit Mutuel Innovation. Oncomfort wurde national und international mit mehreren Preisen in den Bereichen klinische Anwendung, Innovation und Unternehmertum ausgezeichnet.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.oncomfort.com (http://www.oncomfort.com).Wir sind auf LinkedIn zu finden. Folgen Sie uns: OncomfortKontakt: Laurence de Crombrugghelaurence@oncomfort.com Tel. +32 478 39 47 50ÜBER DebiopharmDebiopharm entwickelt, produziert und investiert in innovative Therapien und Technologien, die hohe unerfüllte Bedürfnisse in der Onkologie und bei bakteriellen Infektionen erfüllen. Mit unseren Investitionen in die digitale Gesundheit bieten wir Finanzierung und strategische Beratung für Firmen an, die die Patientenerfahrung verbessern und die Durchführung klinischer Studien neugestalten wollen. Zu den wachsenden Errungenschaften der Firma zählen 10 FDA-Zulassungen, 13 CE-Kennzeichnungen, 2 IPO- und 4 Trade-Exits. Seit 2008 haben wir über 120 Millionen USD investiert und führen die Investitionsrunden unserer 16-Portfoliounternehmen an.Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.debiopharm.com/digital-health/Wir sind auf Twitter zu finden. Folgen Sie uns @debiopharmfund (https://twitter.com/DebiopharmFund)ÜBER Crédit Mutuel InnovationCre?dit Mutuel Innovation ist ein Venture-Capital-Unternehmen von Cre?dit Mutuel Equity (Verwaltung von 3,5 Milliarden EUR). Wir investieren Tickets zwischen 1 und 20 Mio. EUR in innovative Digital-, Biowissenschafts- und Deeptech-Unternehmen. Wir unterstützen ehrgeizige und mutige Unternehmer bei der Entwicklung ihres Wachstumspotenzials mit unseren Ökosystemen (unseren 350 Unternehmen im Portfolio, über 150 Grossgruppen und den besten Experten in ihrem jeweiligen Bereich). Da es über 5 Jahre dauert, ein Startup zu einem weltweit führenden Unternehmen zu machen, investieren wir nachhaltig in den Marktwert der Gruppe und bauen langfristige Beziehungen zu Führungskräften mit Visionen auf.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.creditmutuelequity.com (http://www.creditmutuelequity.com)Crédit Mutuel Innovation Kontakt:Delphine Cardi, Investment Director - delphine.cardi@creditmutuel.fr +33 (0)7 87 13 92 97Tanguy Besson, Teilhaber - tanguy.besson@creditmutuel.fr +33 (0)6 44 26 05 86Crédit Mutuel InnovationPressekontakt: Véronique Richez-Lerouge - v.richez-lerouge@reso-media.com +33 (0)6 14 63 90 00Kontakt:Dawn Haughton - Communication ManagerDawn.haughton@debiopharm.com Tel. +41 (0)21 321 01 11Original-Content von: Debiopharm International SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121610/4701400