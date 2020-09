Die erste Aktie vor 200 Jahren in Frankfurt: die der Österreichischen Nationalbank! Gezeichnet auch von einer Berühmtheit, einem echten Promi seiner Zeit - mit einem Gegenwert von 80.000 Euro. Und die Erben hat es gefreut: Denn mit einer Buy and Hold Strategie kam einiges an Wert zusammen. Wer das war, sehen Sie hier.. 1820 begann der Aktienhandel in Frankfurt. Damals wurden vor allem Infrastruktur-Projekte mit Aktien finanziert: ein Leuchtturm oder die Taunusbahn zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Heute ist der Computer der Händler. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/