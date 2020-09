Bereits in unseren letzten Kommentaren zu Brent C.O. monierten wir das Unvermögen des Ölpreises, ein adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Vielmehr "quälte" sich Brent C.O. nach oben, ohne durchschlagenden Erfolg. Das aus charttechnischer Sicht vermeintlich rettende Ufer blieb unerreicht. Und so kam es, wie es kommen musste. Brent C.O. ging die Kraft aus. Der Ölpreis knickte ein. Ein (vorerst) letztes Aufbäumen Noch Ende August schien sich das ...

