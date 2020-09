NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amadeus IT nach einem Gespräch mit dem Management auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Stimmung im Vorstand des Buchungssystem-Anbieters sei vorsichtig optimistisch, da sich die Flugpassagierzahlen während des Sommers langsam erholt hätten, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sich die scheidende Finanzchefin de Pro zuversichtlich hinsichtlich der Sparpläne, des Investitionsniveaus und der Wettbewerbsposition des Unternehmens gezeigt./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 22:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0109067019

