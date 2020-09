Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Als sicher geltende Rentenpapiere der EWU-Kernländer verzeichneten gestern deutliche Kursgewinne, so die Analysten der Helaba.So sei es dem richtungsweisenden Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gelungen, die Widerstandslinie der August-Abwärtsbewegung zu überschreiten. Verantwortlich für die Kursgewinne sei die Gemengelage aus Meldungen, welche einen harten Austritt des Königreiches aus der EU möglich erscheinen lassen würden sowie eine zunehmende Risikoaversion an den Aktienmärkten, verursacht durch Konjunktursorgen in Asien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...