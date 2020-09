London (www.anleihencheck.de) - Anthony O'Brien, European Rates and Currency Strategist bei First State Investments, kommentiert die für Donnerstag anberaumte Leitzins-Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).Von der Sitzung der EZB am Donnerstag würden wenige geldpolitische Neuigkeiten erwartet. Der zuletzt gestiegene Euro bereite der EZB Sorge und manch einer glaube, die Maßnahmen könnten einen Fall der Währung auslösen. Könne die EZB also den Euro schwächen? Die Experten von First State Investments würden das nicht glauben. Die Zurückhaltung der EZB werde entweder als harter geldpolitischer Kurs oder - noch schlimmer - als machtlos gewertet werden. Die jüngste Inflationsrate der Eurozone von minus 0,2 Prozent sei zum ersten Mal seit Mai 2016 wieder deflationär. Es werde erwartet, dass die neuen Prognosen der EZB-Experten für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI, Harmonised Index of Consumer Prices) deutlich unter dem Zielwert liegen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...