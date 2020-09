NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen vor dem "Tag zur Elektromobilität" am 15. September auf "Buy" mit einem Kursziel von 169 Euro belassen. Der Autobauer dürfte auf der Veranstaltung seine Strategie zum Elektroauto noch genauer erläutern und seinen Führungsanspruch auf dem Gebiet weiter untermauern, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Stärke sei noch nicht im Aktienpreis angemessen berücksichtigt. Dies sollte sich aber mit dem Anlauf des nächsten Elektro-Modells ändern./tav/ck



ISIN: DE0007664039

