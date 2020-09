Die The Grounds Real Estate Development AG hat unweit der im Bau befindlichen neuen Tesla Gigafactory bei Berlin ein fast 10.000 qm großes Grundstück erworben. Dieses Grundstück liegt im Bereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes und kann mit 4.500 qm Wohnfläche bebaut werden. Tesla plant in der im Bau befindlichen Gigafabrik in Grünheide ab Sommer 2021 Elektroautos mit bis zu 12.000 Mitarbeitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...