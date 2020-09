Hamburg (ots) - Der Animationsfilm basiert auf dem weltweit bekannten Klassiker "The Pilgrim's Progress" von John Bunyan. Er wurde als "Bester Christlicher Feature Film" beim "Christian Worldview Film Festival 2020" ausgezeichnet und läuft am 19. September um 20.15 Uhr auf Bibel TV.Die Leinwand-Adaption der christlichen Buchvorlage aus dem Jahr 1678 erzählt in epischen Bildern die wahrhaft himmlische Geschichte von Christian Pilger. Durch Zufall findet Christian ein Buch und erkennt, dass vieles in seiner Heimat und in seinem Leben falsch läuft. Er liest von einem bevorstehenden Krieg und von der "Himmlischen Stadt". Dort soll es weder Krieg, noch Angst, noch Schmerz geben. Seine Entscheidung steht fest! Weil er seine Familie nicht überzeugen kann, macht sich Christian allein auf den Weg. Eine abenteuerliche Pilgerreise in die "Stadt des Lichts" beginnt.Buch und Film sind eine Allegorie auf den Weg eines Menschen hin zum Glauben und wie er im Glauben voranschreitet. Unterwegs begegnet Christian unterschiedlichen Kreaturen und Verlockungen. Er muss Widerstände überwinden und dabei immer wieder neu entscheiden, was der richtige Weg für ihn ist. Außerdem trägt er eine schwere Last mit sich."Wir haben bemerkt, dass diese jahrhundertealte Geschichte die Menschen weiterhin beeinflusst", wird Executive Producer Steve Cleary u.a. auf www.livenet.de (http://www.livenet.de) zitiert. "Wir fühlen uns geehrt, dass wir Familien auf der ganzen Welt diese Geschichte auf eine neue Art und Weise erleben lassen können."Das Buch "The Pilgrim's Progress" (dt. Ausgabe 2019: "Die Pilgerreise") gehört zu den bedeutendsten Werken der christlichen Literatur und wurde mittlerweile aus dem Englischen in mehr als 200 Sprachen übersetzt. Beim "Christian Worldview Film Festival 2020" erhielt der Animationsfilm "Die Pilgerreise" gleich zwei Auszeichnungen: "Bester Feature Film" und "Beste Filmmusik". Die Free-TV Premiere läuft am 19. September um 20.15 Uhr auf Bibel TV.Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge: https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.de (http://www.bibeltv.de)Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/4701539