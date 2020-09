Unterföhring (ots) -9. September 2020. Vom Finalisten zum Coach: 2011 holt MichaelSchulte als Talent im Team von Rea Garvey Platz 3 in der erstenStaffel von "The Voice of Germany". In der Jubiläumsstaffel kehrt erzu Deutschlands beliebtester Musikshow zurück und will mit seinemeigenen Team triumphieren. Als Coach der Online-Show "The Voice:Comeback Stage by SEAT" gibt Michael Schulte bereits ausgeschiedenenTalenten eine zweite Chance. Aus den besten No-Buzzer-Talenten derBlind Auditions sowie Ausscheidern aus den Battles und Sing Offsformt der Lockenkopf sein eigenes Team. In den Live-Shows kommen diezwei besten Talente der Online-Show auf die TVOG-Bühne zurück - undtreten gegen die Halbfinalisten aus TeamStefanieYvonne,TeamSamuRea, TeamNico und TeamMark um den Titel "The Voice ofGermany 2020" an.Die zehnteilige Online-Show ist parallel zur zehnten Staffel "TheVoice of Germany" auf www.TheVoice.de abrufbar - erstmals amDonnerstag, 8. Oktober, danach immer sonntags. Michael Schulte: "Jetzt ist es schon fast zehn Jahre her, dass ich selbst als Talent dabei war und "The Voice of Germany" ist und bleibt immer ein wichtiger und wunderschöner Teil meiner musikalischen Karriere. Für mich ist es eine große Ehre als Coach zurückzukehren. Ich denke, dass kein anderer Coach so gut nachempfinden kann, wie sich die Talente fühlen, was für ein Druck auf einem lastet und wie aufgeregt man ist. Das könnte am Ende der Vorteil meines Teams sein!"Der Modus der "The Voice: Comeback Stage by SEAT":Welches Talent setzt sich online durch? Genau wie im TV müssen dieTalente der Comeback Stage gegeneinander antreten. Michael Schultehat Woche für Woche die Qual der Wahl. Wer lässt auf der ComebackStage seine Mitstreiter hinter sich und darf live im TV im Halbfinalegegen alle anderen Voice-Talente antreten? Setzt er sich mit seinemTeam am Ende gegen seinen Vorgänger Nico Santos, Stefanie Kloß undYvonne Catterfeld, Samu Haber und Rea Garvey, sowie Mark Forsterdurch und findet "The Voice of Germany"? "The Voice of Germany" ab 8. Oktober jeweils um 20:15 Uhr donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn und "The Voice: Comeback Stage by SEAT" ab Donnerstag, 8. Oktober 2020, auf www.TheVoice.de.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHComm. & PR Show & ComedyKatrin DietzTel. +49 [89] 9507-1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com Photo Production & EditingKathrin BaumannTel. +49 [89] 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/4701536