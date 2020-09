Gestern war es nun soweit, unsere Longposition in Silber, welche wir Mitte Mai beim Break der 200-Tage Linie (blau im Chart) beim Stand von 16,70 US Dollar eröffnet hatten, rutschte unter den mehrfach nachgezogenen StopLoss bei 25,99 USD ( Tagestief war 25,90) und wurde somit ausgestoppt. Es verbleibt ein stattlicher Gewinn auf unserem Tradingkonto. Saisonal bedingt rechnen wir in den kommenden Wochen mit einem Seitwärtsmarkt, belassen Silber aber auf unserer Watchlist und werden uns bei neuen Trendsignalen ...

