DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
K.F.W.ANL.V.16/2026 DE000A2BPB35 15.09.2020 HZE/EOT
KRED.F.WIED.16/28 MTN DE000A2BPB43 15.09.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
K.F.W.ANL.V.16/2026 DE000A2BPB35 15.09.2020 HZE/EOT
KRED.F.WIED.16/28 MTN DE000A2BPB43 15.09.2020 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de