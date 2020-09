Roxgold Inc. veröffentlichte gestern eine neue Entdeckung bei dem Projekt Séguéla Gold in der Elfenbeinküste. Der neue hochgradige Prospekt trägt den Namen Koula.



Es folgen die besten Abschnitte der RC- Bohrungen bei Koula:



? 19 Meter mit 26,1 g/t Au in Bohrloch SGRC877 ab 189 Metern; darin fanden sich: - 2 Meter mit 23,0 g/t Gold ab 192 Metern und - 2 Meter mit 52,6 g/t Gold ab 195 Metern und - 1 Meter mit 283 g/t Gold ab 202 Metern



? 12 Meter mit 32,1 g/t Au in Bohrloch SGRC854 ab 84 Metern; darin fanden sich: - 4 Meter mit 92,1 g/t Gold ab 90 Metern



? 8 Meter mit 14,8 g/t Au in Bohrloch SGRC875 ab 45 Metern; darin fanden sich: - 2 Meter mit 46,2 g/t Gold ab 45 Metern und - 1 Meter mit 14,4 g/t Gold ab 50 Metern



? 12 Meter mit 4,7 g/t Au in Bohrloch SGRC876 ab 95 Metern; darin fanden sich: - 2 Meter mit 20,4 g/t Gold ab 100 Metern



