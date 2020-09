Wien (www.anleihencheck.de) - Das Q2 Euro-BIP erfuhr gestern eine leichte Aufwärtsrevision, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Veröffentlichungen, die jeweils einen Rückgang von 12,1% p.q. ausgewiesen hätten, habe sich der Rückgang "nur" auf 11,8% p.q. belaufen. Weiterhin gelte: Der historische Einbruch sei im Wesentlichen das Resultat der Lockdown-Maßnahmen. So seien Konsum und Investitionen für fast den gesamten BIP-Rückgang verantwortlich, der Außenhandel nur für einen Prozentpunkt. Am Gesamtbild ändere dies jedoch nichts, weshalb es sich bei der Veröffentlichung nur um eine Randnotiz handele. ...

