Berlin (ots) - PIABO PR, Deutschlands führender Full-Service PR-Partner für die Digitalwirtschaft, ernennt Daniela Harzer zur Chief Operating Officer. Mit der erfahrenen Strategin und Kommunikationsexpertin begegnet PIABO den sich verändernden Bedürfnissen der Digitalwirtschaft nach komplexen Kommunikationslösungen, aber auch des sich digitalisierenden Mittelstandes."Der Technologiesektor braucht Helden, die sich mit ihren Produkten und Services für eine positive Veränderung der Gesellschaft einsetzen und bereit sind, ihre Entwicklung nach außen zu tragen. Gleichzeitig stehen Mittelständler vor der Herausforderung, sich digital für die Zukunft aufzustellen. Ich sehe großes Potenzial, diese Unternehmen bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Es gibt diese Vorbilder und gemeinsam mit ihnen wollen wir die Zukunft gestalten", so Daniela Harzer.Daniela Harzer verfügt über langjährige und fundierte Erfahrungen in der strategischen Kommunikationsberatung, wie etwa bei Kreativagenturen wie Scholz & Friends als auch auf Unternehmensseite beim Medienunternehmen WallDecaux AG. Vor ihrem Wechsel zu PIABO war sie zuletzt als Director und VP Agile Management & Client Relations für die Agentur haebmau ag tätig. Neben der Unitleitung verantwortete sie dort sowohl die strategische Ausrichtung, die operative Führung als auch die Mitarbeiterentwicklung. Mit der Gesamtverantwortung für das Kreations-, Qualitäts- und Prozessmanagement und der Profitabilität trieb Daniela Harzer auch die Weiterentwicklung von agilen Arbeitsmethoden voran."Gemeinsam mit dem PIABO Team und unseren Kunden ist es mein Ziel, das exponentielle Wachstum der Digitalisierung positiv zu begleiten und den Menschen die Angst vor neuen Technologien zu nehmen. Gutes Storytelling macht Unternehmerinnen und Unternehmer sichtbarer, erklärt die Vorteile der digitalen Produkte und fördert das Umdenken der Investoren hin zu progressiveren Investments, welche wir brauchen, um in Deutschland technologisch anschlussfähig zu sein."Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO PR, ergänzt: "PIABO holt kontinuierlich hochkarätige Köpfe und Talente ins Team. Mit Daniela als erste COO unserer Agenturgeschichte gehen wir einen weiteren Schritt, um auf die schnell wachsenden Anforderungen der Digitalwirtschaft zu reagieren. PIABO begleitet den digitalen Wandel nicht nur, sondern stellt bereits jetzt aktiv die Weichen, um auch als Agenturpartner immer einen Schritt voraus zu sein. Danielas Engagement und ihre Ideen passen zudem hervorragend in unser Team und zu unserer Unternehmenskultur. Wir freuen uns, mit Daniela als COO ein Top-Talent an der Spitze zu haben und gemeinsam mit ihr die digitale Transformation der Wirtschaft aktiv voran zu treiben."Über PIABO PR:Die Kommunikationsagentur PIABO PR (https://piabo.net/) ist der führende Full-Service-PR-Partner der Digitalwirtschaft mit Sitz in Berlin. PIABO erzielt international herausragende Medienpräsenz für seine Kunden aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, AR/VR, Security, Big Data, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum des multidisziplinären Beraterteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Content Marketing und Influencer Programs. Das Unternehmen wird von Gründer und CEO Tilo Bonow geführt und unterstützt bereits seit 2006 als strategischer Partner seine Kunden aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstumsziele. Zu PIABOs Portfolio zählen u.a. Shopify, Samsung, Stripe, Henkel, GitHub und die Silicon Valley Bank.