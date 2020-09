Die Karlsberg Brauerei GmbH begibt ihre dritte Unternehmensanleihe am KMU-Anleihemarkt. Die neue fünfjährige Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UR5) hat ein Zielvolumen von 40 Mio. Euro und wird mit einem jährlichen Zinskupon in der Spanne zwischen 4,25% und 4,75% ausgestattet sein. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist festgelegt. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Christian Weber, dem Generalbevollmächtigten der Brauerei-Gruppe, über die Anleihe-Emission und die gegenwärtige Geschäftssituation gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Weber, die Karlsberg Brauerei begibt eine neue Unternehmensanleihe. Wofür benötigen Sie - neben der Refinanzierung der Alt-Anleihe 2016/21 - derzeit weitere finanzielle Mittel?

Christian Weber: Unsere Neuemission hat ein Zielvolumen von 40 Mio. Euro, das ausschließlich der vorzeitigen Refinanzierung unserer bestehenden Anleihe 2016/2021 dienen soll. Für den Fall einer sehr hohen Nachfrage haben wir die Möglichkeit, im Rahmen der Privatplatzierung das Emissionsvolumen um weitere bis zu 10 Mio. Euro aufzustocken. Diese Mittel würden dann nach Abzug der Emissionskosten in die weitere Finanzierung unserer Unternehmenstätigkeit fließen.

Anleihen Finder: Dem eigentlichen Anleihe-Angebot ist derzeit noch ein Umtauschangebot vorgelagert. Warum sollten Alt-Anleihegläubiger dieses wahrnehmen?

Christian Weber: Unsere Alt-Anleihegläubiger begleiten uns schon seit vielen Jahren. Viele schon seit 2012. Sie schätzen uns als zuverlässigen Emittenten und gutes Investment am Kapitalmarkt und wir schätzen ihre Treue. Mit unserem Umtauschangebot möchten wir deshalb unseren bestehenden Investoren, die uns in den vergangenen Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben, die Möglichkeit geben, in der Karlsberg Brauerei investiert zu bleiben und sich einen attraktiven Zinssatz sowie eine Umtauschprämie von 10 Euro je Anleihe zu sichern.

Anleihen Finder: Es sind derzeit vielleicht nicht die besten Voraussetzungen ...

