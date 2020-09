Die Aktie von BioNTech kann seit dem Börsengang am 10. Oktober 2019 eine sensationelle Performance von +360% ausweisen. Dabei schraubte sich der Titel am 22. Juli 2020 auf ein neues Allzeithoch bei 104,17 Euro, danach ging es deutlich in den Keller - aktuell stehen rund 53 Euro auf der Anzeigetafel. Wie jetzt bekannt wurde, dürfen das Biopharma-Unternehmen und sein US-Partner...

Den vollständigen Artikel lesen ...