Sonthofen (ots) - Dieses Jahr hält sich das Fernweh der Deutschen in Grenzen. Ein Großteil der Bundesbürger verbringt ihren Urlaub lieber im eigenen Land. Die Alpen gelten dabei als eines der beliebtesten Reiseziele 2020.[1] Idyllische Almwiesen, frische Luft, beeindruckende Bergkulissen, das vielseitige Sportangebot und die ländliche Gemütlichkeit locken viele Touristen in Europas größte Bergregion. Mit den einzigartigen und historischen Bergbildern auf Leinwand von Fotohaus Heimhuber können sich Urlauber und Bergbegeisterte ein Stück Urlaubsfeeling direkt nach Hause holen.Wer auch im heimischen Wohnzimmer eine schöne Aussicht genießen möchte, der wird beim Fotohaus Heimhuber fündig. Das traditionsreiche Familienunternehmen aus dem Allgäu bietet einzigartige, historische Bergbilder aus der Alpenregion zum Dekorieren und an die Wand hängen. Berühmte Gebirgsmassive, wie zum Beispiel die Drei Zinnen, beeindruckende Alpenpanoramen oder Bergsportmotive gibt es auf Leinwand, Alu Dibond oder Acrylglas und sorgen in den heimischen vier Wänden für Urlaubsfeeling und Entspannung.Handarbeit mit TraditionProduziert werden die Leinwände im Fotogeschäft in Sonthofen im Allgäu. Dank der über Jahrhunderte angesammelte Erfahrung im Fotohandwerk und dem gleichzeitigen Einsatz modernster Technologien, entstehen hier hochwertige Produkte in Handarbeit. Dabei wird auch auf die Umwelt geachtet und zum Beispiel bei den Keilrahmen nur Fichtenholz aus nachhaltiger Waldwirtschaft verwendet.Bestellen kann man die Wandverschönerungen ganz einfach und bequem im eigenen Online-Shop. Dort wartet eine große Auswahl an nostalgischen, schwarz-weißen Bergbildern in verschiedenen Leinwandgrößen.Jedes Motiv erzählt eine GeschichteDie Bilder stammen aus dem historischen Bergbildarchiv der Familie Heimhuber, dem Größten in ganz Europa. Hunderttausende Aufnahmen aus mehr als zwei Jahrhunderten wurden in aufwendiger Handarbeit restauriert, kategorisiert und digitalisiert. "Eine Mammutaufgabe", berichtet Lena Heimhuber, Geschäftsführerin in der fünften Generation. "Wir wussten zunächst gar nicht, welch großer Fotoschatz in unserem Keller darauf wartet, ans Licht geholt zu werden. Heute können wir den Kunden genau sagen, wann und wo ihre Lieblingsbilder entstanden sind, wer sie fotografiert hat und welche Geschichte dahintersteckt."Aufgenommen wurden die Bilder von den Heimhuber-Vorvätern, die als Pioniere der Bergfotographie gelten, damals wie heute. Sie zählten zu den Ersten, die ihre zu dieser Zeit noch sehr sperrige und schwere Fotoausrüstung, auf ihre Touren mitnahmen. Dabei gelangen ihnen schon damals spektakuläre Aufnahmen, unter anderem von Bergtouren mit Legenden wie Luis Trenker. Aber auch zahlreiche Porträts der Bergbewohner, die das Leben und die Traditionen der Alpenregion widerspiegeln, gehören zum einmaligen Fotoschatz der Heimhubers.Weitere Informationen auf www.fotohaus-heimhuber.de (http://www.fotohaus-heimhuber.de)[1] http://ots.de/TXQuTvÜber Fotohaus HeimhuberDas Fotohaus Heimhuber wurde 1877 von Joseph Heimhuber gegründet. Der Firmengründer galt als Pionier der Berg- und Landschaftsfotografie und wurde 1899 zum "Königlich Bayerischen Hofphotographen" ernannt. Die folgenden Generationen der Heimhuber waren alle sowohl passionierte Fotografen als auch Alpinisten und fertigten hunderttausende einzigartiger Bergbilder. Daraus entstand eine beeindruckende Sammlung, welche heute zu den größten historischen Bergbildarchiven in ganz Europa zählt. 1977 übernimmt Eugen Heimhuber jun. zusammen mit seiner Frau Claudia das Familienunternehmen, welches seit 2016 in fünfter Generation von Tochter Magdalena Heimhuber geführt wird. Heute können Kunden die Heimhuber Fotoprodukte im Geschäft in Sonthofen oder im Online-Shop erwerben.