DJ PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Neuausrichtung abgeschlossen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Übach-Palenberg (pta013/09.09.2020/11:26) - Neuausrichtung abgeschlossen Vollausschüttung zur nächsten HV avisiert Übach-Palenberg, 09.09.2020 - Mit der gestrigen Hauptversammlung (HV) ist die Neuausrichtung der Wurmtal Beteiligungen AG abgeschlossen. Für das neue Geschäftsjahr 2020/21, das am 30.04.2021 enden wird, gibt sich Alleinvorstand Franz-Josef Lhomme optimistisch. "Im Versicherungsgeschäft haben sich keine erkennbaren Corona bedingten Bremsspuren gezeigt", führte er im Rahmen seiner HV-Rede aus und kündigte eine Vollausschüttung des Gewinns zur nächsten ordentlichen HV an, die im Juni 2021 stattfinden soll. Da zwischenzeitlich das Altgeschäft der ehemaligen Bavaria Venture Capital & Trade AG verkauft werden konnte, wie sich aus dem Geschäftsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2019/20 ablesen lässt, kann sich die Gesellschaft die geplante Vollausschüttung des Jahresüberschusses locker leisten. Zum Stichtag 30. April schlummern nun ca. 800.000 Euro liquide Mittel in der Bilanz. Zur Höhe des zu erwartenden Gewinns und damit zur Höhe der Dividende machte der Unternehmenslenker zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben. Nur so viel führte er aus: "Da rund 97 % des Umsatzes der Kehmer Versicherungsmakler GmbH aus jährlich wiederkehrenden Einnahmen resultieren, sind die Monate Januar bis März entscheidend für den Erfolg im Gesamtjahr. Denn ein Großteil der Rechnungen wird im Januar gestellt und in der Regel bis Ende März auch bezahlt." An das Geschäftsjahr 2020 könne daher schon heute ein Haken gemacht werden. Einer Ausschüttung an die Mutter Wurmtal Beteiligungen AG stünde nach Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der Kehmer Versicherungsmakler GmbH im Q1 2021 somit nichts mehr im Weg, so Lhomme. Kaum tangiert Die Brüder Harald und Hubert Kehmer, die nach der erfolgten Eintragung der Sachkapitalerhöhung ins Handelsregister zugleich auch je 400.000 Wurmtal-Aktien auf der Bewertungsbasis von 2,- Euro je Aktie erhielten, vermitteln und betreuen Versicherungen für gewerbliche und private Mandanten mit Schwerpunkt Sachversicherungen. Hinzu kommt: Die Versicherungsmakler sind in keiner Branche nennenswert tätig, die stark unter den Folgen der Corona-Krise leidet. * * * Die Wurmtal Beteiligungen AG investiert ausschließlich in etablierte Gesellschaften. Das Grundkapital ist nach der erfolgten Sachkapitalerhöhung nun in 1.475 (vorher: 0.675) Mio. Aktien eingeteilt. Die Aktie notiert im Freiverkehr der Börse Hamburg (WKN: 517630).

(Ende)

Aussender: Wurmtal Beteiligungen AG Adresse: Carlstraße 50, 52531 Übach-Palenberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Franz-Josef Lhomme Tel.: +49 2451 4901004 E-Mail: info@wurmtal-beteiligungen.de Website: www.wurmtal-beteiligungen.de

ISIN(s): DE0005176309 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1599643560410 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2020 05:26 ET (09:26 GMT)