Die Rentnercops sind Kult: Die humorvollen Geschichten und die grandiosen Darsteller der beliebten Vorabendserie begeistern von Jahr zu Jahr mehr Zuschauer. In Staffel 4 wird Kommissar Günter Hoffmann erstmals von Peter Lerchbaumer verkörpert. Dem neuen Hauptdarsteller gelingt es beeindruckend, den Platz des Ende 2019 verstorbenen Wolfgang Winkler auszufüllen. Nach dem bedauerlichen Tod von Tilo Prückner im Juli dieses Jahres erscheint am 25. September die vierte Staffel der beliebten Kultserie auf DVD und digital. Sie ist ein Muss für Fans der beiden reaktivierten Kommissare, die bereits auf 40 gemeinsame Dienstjahre zurückblicken können und vom Ruhestand zumindest noch für diese vielleicht letzte Staffel weit entfernt sind.Staffel 4:Es gibt viel zu tun für die beiden Rentnercops Edwin (Tilo Prückner) und Günter (Peter Lerchbaumer). In einem Fahrradschuppen wird die Leiche eines Mannes gefunden, der durch einen starken Stromschlag ums Leben kam. Mysteriöse Todesfälle im Altersheim sind ebenso aufzudecken wie das Doppelleben der Toten im Wohnmobil. Herauszufinden ist auch, wer den Besitzer einer Doppelgänger-Agentur vergiftet hat und ob Außerirdische einen Mord begehen können. Es gibt einen Neuzugang im Team: Die Kriminalbeamtin Hannah Gereg (Swetlana Schönfeld) wurde aus dem Ruhestand zurückgeholt und bietet Edwin und Günter nun gehörig Paroli. Von Ruhestand also mal wieder keine Spur, im Gegenteil, die Verbrecherwelt schläft nicht...Produktinformation Veröffentlichung: 25.09.2020Produktionsland: DeutschlandProduktionsjahr: 2019Genre: Krimi/KomödieMedium: DVD / VoDUVP 24,99 EURBest-Nr.: 9901P0009253-01EAN: 4042999129788Laufzeit: 16 x 50 min (ca. 800 Min.)Bildformat: 16:9Tonformat: Dolby Digital 2.0 DeutschFSK: Ab 12 JahrenUntertitel: Deutsch für HörgeschädigteVerpackung: 4-DVD-BoxEbenfalls erhältlich: Staffel 1 Staffel 2 Staffel 3