Die Tesla-Aktie hat am Dienstag ein Minus von 21 Prozent verbucht. Das ist der größte Einbruch an einem einzelnen Tag in der Firmengeschichte des Elektroautobauers. Zuletzt hatte ein Marktbeobachter drastische Worte gewählt, um Anleger vor einem bevorstehenden massiven Einbruch der Tesla-Aktie zu warnen: Das Papier sei an der Börse um das Zehnfache überbewertet, sagte der Investment-Forscher und Chef von New Constructs David Trainer in der CNBC-Sendung Trading Nation. Jetzt hat sich gezeigt, wie schnell an dem derzeit von Korrekturen geplagten Börsenmarkt ...

