Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Funds des Emittenten UBS Global Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (ISIN LU2099992260/ WKN A2PYA5) würden Anleger unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in festverzinsliche, in Lokalwährung begebene Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus den USA, Kanada, dem Euroraum und Großbritannien investieren. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssten die Anleihen eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen sowie in den letzten drei bis fünf Jahren ausgegeben worden sein. Es handele sich um eine Anteilsklasse, bei der das Wechselkursrisiko zum Euro minimiert werde und anfallende Kuponzahlungen reinvestiert würden. ...

