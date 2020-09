(shareribs.com) Chicago 09.09.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel überwiegend fester. Die Sojabohnen blieben weiterhin auf einem Zwei-Jahreshoch, während der Preis für Weizen unter Druck lag. Die Sojabohnen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und werden dabei unterstützt von der Nachfrage aus China. Das US-Landwirtschaftsministerium hat in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...