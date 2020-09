Der aufmerksame Leser wird es gemerkt haben: Über die vergangenen Wochen haben wir die strategische Ausrichtung unseres Portfolios angepasst. Weniger Risiko, mehr defensive Investments. Der Favoritenwechsel weg vom überhitzten Technologie-Sektor hin zu den konservativen Titeln, die in den letzten Monaten wenig Zuneigung seitens der Anleger erfahren haben, wurde von uns erwartet und entsprechend antizipiert. Lohn des Ganzen: Der jüngste Einschlag bei den Indizes hat unsere Investments unterdurchschnittlich stark getroffen. Einzelne Positionen wie Energiekontor, ProSiebenSat.1 oder auch Sixt konnten sogar gegen den Trend deutlich zulegen. Eine Aktie passt für uns so gut in die aktuelle Börsenphase, dass wir sie an dieser Stelle noch einmal ins Rampenlicht rücken wollen...

ISIN: US00206R1023, GB00BH4HKS39, DE0005557508, US8725901040, US85207U1051, US92343V1044

