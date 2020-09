Auch Uber will emissionsfrei werden - allerdings erst bis 2040. In Europa könnte es zumindest in Teilen aber schneller gehen. Der Ride-Hailing-Dienst Uber will bis 2040 weltweit emissionsfrei werden. Etwas ambitionierter sind die Ziele für Teile von Europa: In Amsterdam, Berlin, Brüssel, Lissabon, London, Madrid und Paris sollen bis 2025 immerhin die Hälfte aller Fahrten emissionsfrei erfolgen. Allerdings soll die 50-Prozent-Quote für alle sieben Städte insgesamt gelten. In einzelnen Städten könnte der Wert demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...