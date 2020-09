DJ EU will sich über 200 Mio Impfstoffdosen von Biontech sichern

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission (EU) spricht mit der Mainzer Biontech und dem US-Pharmakonzern Pfizer über eine Liefervereinbarung für 200 Millionen Corona-Impfstoffdosen. Die ersten Gespräche seien abgeschlossen und nun werde man Vertragsverhandlungen mit der EU aufnehmen, teilte Biontech mit. Die EU habe darüber hinaus die Möglichkeit, weitere 100 Millionen Dosen zu erwerben. Die Lieferung soll Ende 2020 beginnen, vorbehaltlich des klinischen Erfolgs und der behördlichen Genehmigung.

Die geplante Vereinbarung mit der EU wäre für Pfizer und Biontech der bisher größte Initialauftrag für die Lieferung von Impfstoffdosen gegen Sars-CoV-2. Die Impfstoffdosen für Europa sollen in Biontechs Produktionsstätten in Deutschland sowie Pfizers Werk in Belgien hergestellt werden. Sollte der Impfstoffkandidat BNT162b2 grünes Licht von der Zulassungsbehörde bekommen, dann will die EU die Verteilung des Mittels an die 27 EU-Mitgliedsstaaten übernehmen.

Sollten die klinischen Studien erfolgreich verlaufen, planen Pfizer und Biontech im Oktober 2020 die behördliche Zulassung für BNT162b2 zu beantragen und - sollte die Genehmigung oder Zulassung erfolgen - bis zu 100 Millionen Impfstoffdosen bis Ende 2020 und über 1,3 Milliarden Impfstoffdosen bis Ende 2021 herzustellen.

September 09, 2020

