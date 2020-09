Die Mainzer Biotech-Schmiede hat mit der EU-Kommission die mögliche Lieferung von bis zu 300 Millionen Corona-Impfstoff-Dosen vereinbart. Dies teilte die Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Geplant sei zunächst die Lieferung von 200 Millionen Dosen, mit der Option auf 100 Millionen weitere. Die BioNTech-Aktie befindet sich im Aufwind.Derzeit befindet sich der Covid-19-Impfstoffkandidat BNT162b2 von BioNTech in der Phase-2/3-Studie der klinischen Entwicklung. Im Rahmen der heutigen Unternehmensmitteilung ...

