NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach einem Gespräch mit dem Bereichschef E-Mobilität Jochen Schröder auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem darauf, dass der Autozulieferer auch Initiativen im Bereich Wasserstoff gestartet habe, die über den Pkw-Markt hinausgingen. Zwar habe Schröder gesagt, es sei noch zu früh, um über strategische Details zu sprechen, doch laut Asumendi könnte dies ein Kernbereich für das mittelfristige Wachstum in der Elektromobilitätssparte sein./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 09:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2020 / 09:07 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHA0159

