Neusiedl am See (pts017/09.09.2020/13:00) - Die Region Neusiedler See ist vor allem in diesem ungewöhnlichen Sommer 2020 ein perfektes Ziel für Urlaub, Auszeit am Wasser und in einer einzigartigen Naturlandschaft. Mit der Weite schier endlosen Landschaft hat sie einen ganz besonderen Reiz und bietet Sicherheit, Entspannung und Erlebnisse auf allen Linien. "Sicher, entspann di' am Neusiedler See" ist dementsprechend auch der Slogan 2020 der Region. Die Neusiedler See Tourismus GmbH hat mit den Gastgebern gemeinsam einiges an vorteilhaften Angeboten entwickelt, beworben und vermarktet.

Seit Jahren großer Mehrwert für die Partner der Region

Die Neusiedler See Tourismus GmbH (NTG), eine der ältesten professionellen Vermarktungs- und Marketinggesellschaften im Tourismus in Österreich, hat in den vergangenen Jahren ihre Strategien und Tätigkeiten immer wieder auf die Anforderungen des Marktes ausgerichtet und angepasst. Seit 1997 (Gründungsjahr NTG) können sich die NTG-Partner mehr denn je auf professionelle Vermarktung, Beratung, Produktgestaltung, Betreuung sowie Innovationen und Weitblick in der Branche verlassen.

Die NTG mit ihren 35 Orten in der Region Neusiedler See (Bezirke Neusiedl am See, Eisenstadt, Eisenstadt Umgebung und Rust) und über 1,6 Millionen Nächtigungen (2019), trägt zu mehr als 50 % zum Gesamtergebnis des Burgenlands bei. In den vergangenen Jahren wurden von der NTG ausgehend immer wieder vielfältige Initiativen gesetzt - etwa vom Sommerfrische-Modus in einen touristischen Ganzjahres-Gang zu schalten. Vieles ist schon gelungen. Man denke nur an die früher gästeleeren November-Wochenenden, an denen heute zum Martiniloben kaum ein Bett rund um den See zu haben ist!

Natürlich gibt es auch im Jahr 2020 wieder Neues. Zum Beispiel wurde der Personal Interesst Assistent "PIA" ins Leben gerufen und die Neusiedler See Card wird mit Herbst zur digitalen Karte aufgewertet. Ein Online-Erlebnis-Shop wurde aufgebaut und ein Chat Bot für die bestehende Homepage erhält noch den letzten Schliff, bevor er im Herbst online gehen wird. An einem neuen Online Auftritt, also einer neuer Homepage, wird auch bereits gearbeitet. Diese soll noch userfreundlicher und einfacher in der Handhabung für den Gast im Frühling 2021 online gehen und noch mehr Lust auf Urlaub am Neusiedler See machen.

"Sommer-Plus" für die Gäste

Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass es wichtig ist, den UrlauberInnen auf vielen Ebenen Sicherheit zu bieten: Mit dem "Easy-Summer-Storno" können Gäste den Urlaub ganz einfach online auf http://www.neusiedlersee.com/ easy-summer buchen und bis zu einer Woche vor Anreise noch kostenfrei stornieren. Zahlreiche Vermieter haben sich dieser Sonderaktion am Neusiedler See bereits angeschlossen und sorgen auch auf dieser Ebene für sympathische Gästewerbung.

Eine weitere Aktion ist der "Easy-Summer-Online-Bonus": Ein satter Zwanzig-Euro-Gutschein für den Aufenthalt für Gäste, die online zumindest vier Nächte buchen. Mit dem Wochenpaket "Raus in die Natur" wird das Angebot weiter abgerundet. Ein ab 277 Euro buchbares Package für sieben Nächte inklusive Neusiedler See Card und einem Outdoor-Paket. Damit erhalten potenzielle Neusiedler See-Urlauber einen weiteren Anreiz, vielleicht länger als geplant zu bleiben...

Online-Erlebnis-Shop

Wer möchte, kann sich im neuen Online-Erlebnis-Shop schon von zu Hause aus sein persönliches Ferienprogramm zusammenstellen. Der Shop bietet "Schmankerl & Angebote" aus Sport, Natur und diversen Freizeitangeboten, wie einem Kite-Kurs, einer Stadtführung oder einer Genusstour. Natürlich können auch Einheimische den Shop nutzen. http:// www.neusiedlersee.com/erlebnis-shop

PIA - Personal Interest Assistent

Der "Personal-Interest-Assistent" (PIA), ein digitaler und persönlicher Concierge, ist das neueste Angebot. Der digitale "Urlaubsbegleiter" führt Gäste auf Wunsch durch den gesamten Urlaub - und das schon von zu Hause aus. Bereits vor der Anreise informiert "PIA" über dieselbe und gibt Tipps - z. B. für einen "Pre-Check In". So können Gäste den Check-In an der Hotelrezeption schon digital ganz gemütlich von zu Hause aus machen. Die Anreise wird so um einiges angenehmer und birgt Erholung.

"PIA" macht etwa Vorschläge, was während des Aufenthaltes alles erlebt werden kann. Sie gibt Veranstaltungstipps, erinnert an gebuchte Termine oder Highlights und macht den Urlaub in der Region Neusiedler See schon vor der Anreise zu einem persönlichen Erlebnis. Bereits zu Hause können sich Gäste bei den teilnehmenden Betrieben via "PIA" über alles informieren, planen und schon reservieren.

Auch der neue Erlebnis-Shop der Region ist im digitalen Reisebegleiter mit integriert. Eine entsprechende Wetterinfo, die Panoramakameras der Region, Radwege sowie Routen und Touren, genauso wie Infos zum Hotel und der Region sind selbstverständlich. Die Neusiedler See Card, die beliebte kostenlose Gästekarte, die ganzjährig in über 800 ausgewählten Partnerbetrieben ab einer Nacht inkludiert ist, wird ab Herbst auch ihren Platz in der PIA finden. Also ein umfangreicher und vor allem persönlicher digitaler Reisebegleiter.

Neusiedler See Card - Grenzenloses Urlaubsvergnügen! Alles können, nichts müssen!

Erst vor kurzem wurde die vielfach als "Mutter aller Gratis-Gästekarten" in Österreich bezeichnete Neusiedler See Card bedeutend aufgewertet. Sie soll mit ihrer ganzjährigen Verfügbarkeit das Geschäft auch in den Nebensaisonen ankurbeln. Die Card ist von der NTG in vielerlei Hinsicht noch attraktiver weiterentwickelt worden: Vorteilhaft sowohl für die Reisenden selbst, die schon ab einer Nächtigung die Card immer für die Dauer des Aufenthaltes erhalten, als auch aufgrund ihrer Struktur für die touristischen Organisationen.

Denn: Die Gäste fragen bewusst nach der Neusiedler See Card und werden somit auch in ihren Freizeitaktivitäten gelenkt. Natürlich können die Gästeströme und die Attraktivität der Angebote damit auch gemessen werden! Neben der Saisonausweitung wurde auch das Angebot der Neusiedler See Card enorm ausgeweitet. Zu den ganzjährigen Nationalpark- und Naturparkführungen sind etwa die regionalen Weihnachtsmärkte und die St. Martins Therme oder die Kunsteisbahn in Eisenstadt als Gratis-Leistungspartner im Winter dazugekommen! Yoga am See, Stand Up Paddling, Weinwanderungen und Stadtrundgänge und einige andere Freizeitangebote sind neu dabei.

Ein Erfolg für die Neusiedler See Tourismus GmbH, die für die Card verantwortlich zeichnet! Über 201.500 (2019) Gäste pro Jahr nutzen die Card inzwischen und erhalten sie ab einer Nächtigungen bei mehr als 800 Partnerbetrieben (Vermieter). Über fünfzig Gratisleistungen sind integriert und jede Menge weitere Vorteile ebenso. Eine echte Erfolgsgeschichte, die entscheidend vorangetrieben wurde. Das Ziel gibt Geschäftsführer Stefan Schindler vor: "Wir wollen möglichst alle Gäste mit der Card erreichen. Hier sind aber auch unsere Vermieter wirklich gefordert!" Und es sind noch weitere Aufwertungen mit der Card geplant.

Die Card scheint jedenfalls ein probates Mittel zu sein. Denn es sind vor allem die Privatzimmer-Vermieter, die unter den Beherbergungsbetrieben die überwiegende Anzahl stellen. Deren Gäste fragen bewusst nach der beliebten Gästecard. Aber auch für Hotel-Gäste ist die ganzjährige Verfügbarkeit immer attraktiver.

Und der nächste Schritt steht kurz von der Umsetzung. Die Neusiedler See Card wird es ab Herbst 2020 auch in digitaler Form geben. Das heißt noch mehr Komfort für den Gast und für den Vermieter. Bei ausgewählten Beherbergungsbetrieben, die auch online Ihre Gästemeldungen machen, haben Gäste in Zukunft die Möglichkeit gleich direkt vor Ort vom Vermieter die Card auf ihr Smartphone geschickt zu bekommen.

Aber auch die öffentlichen Ausgabestellen können den Gästen die Karte direkt aufs Smartphone übertragen. Somit hat der Gast jederzeit seine Neusiedler See Card mit dabei und kann sie uneingeschränkt nutzen. Ein sehr positiver Nebeneffekt, die Umwelt wird geschont, denn es werden weniger Plastikkarten ausgegeben. Wobei hier auch schon der nächste Schritt für 2021 geplant ist - die Umstellung von Plastikkarten auf Kartonkarten. Also ein ganzheitlicher Ansatz der Neusiedler See Tourismus GmbH. http://www.neusiedlersee-card.com

Neue "Neusiedler See Vermieter Card"

In den vergangenen Wochen wurde ein weiteres, neues Angebot erarbeitet. Die "Neusiedler See Vermieter Card". Mit dieser haben über 800 Vermieter die Möglichkeit, ausgewählte Leistungen der Card ein Mal pro Saison kostenfrei kennenzulernen. Um den Gästen kompetent und ausreichend Infos über die Leistungen der Neusiedler See Card zu geben, hat die NTG dieses Angebot für Card-Vermieter erarbeitet und in den letzten Wochen aufgebaut und gestartet. Somit gibt es ein weiteres Angebot für die Partner der NTG.

Kostengünstiges Incoming für die Partner & die gesamte Region

