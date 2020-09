Im TIOBE-Index, das die beliebtesten Programmiersprachen abbildet, hat C aktuell Java überholt. Python komplettiert die Top-3. Das 35 Jahre alte C++ erlebt indes gerade ein Revival. Im Jahr 2003 war die mittlerweile 35 Jahre alte Programmiersprache C++ mit einem Wert von 17,53 Prozent noch die Nummer drei der beliebtesten Programmiersprachen im TIOBE-Index. Ab da ging es abwärts. 2017 erreichte C++ laut den Machern des Indexes den absoluten Tiefstwert mit 4,55 Prozent. In den vergangenen drei Jahren erlebte die Programmiersprache allerdings ein wahres Revival, das C++ im ...

